Yengi kelimesi hangi anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Dilin derinliklerinde kalmış, günümüzde yerini daha modern sözcüklere bıraksa da edebi metinlerde ve spor terminolojisinin kökeninde hala gücünü koruyan öz Türkçe kelimelerden biri olan yengi, başarı ve üstünlük kavramlarını en yalın haliyle temsil eder.

Öz Türkçe olan "yengi" kelimesinin tam karşılığı nedir?

"Yengi" kelimesi, fiil kökü olan ve "birini mağlup etmek, üstün gelmek" anlamına gelen yenmek eyleminden türetilmiştir. Günlük hayatta çok daha sık kullandığımız "zafer" ve "galibiyet" kelimelerinin öz Türkçe karşılığıdır.

Özellikle Cumhuriyet sonrası dil devrimi döneminde, Arapça kökenli zafer kelimesine alternatif olarak literatüre güçlü bir şekilde girmiştir. Bugün hala bazı spor kulüplerinin marşlarında veya klasik edebi eserlerde bu kelimeye rastlamak mümkündür.

Cevap: Zafer veya Galibiyet.

Kaynak: Haber Merkezi