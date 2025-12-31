GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,74
STERLİN
58,26
GRAM
6.218,89
ÇEYREK
10.213,41
YARIM ALTIN
20.327,66
CUMHURİYET ALTINI
40.527,00
YAŞAM Haberleri

Yeni yıla girerken okunacak dua 2025 2026! Maddi ve manevi etkili yeni yıl duası

Yeni yıla girerken okunacak dua 2025 2026! Maddi ve manevi etkili yeni yıl duası

Yeni bir yıla adım atarken birçok kişi, geride kalan sıkıntıları geride bırakmak ve önündeki yılı sağlık, huzur ve bereketle geçirmek için dua etmeyi tercih ediyor. 2025'i uğurlayıp 2026'ya girerken okunabilecek, maddi ve manevi yönden niyaz içeren yeni yıl duası da bu nedenle merak ediliyor.

Yeni yıla girerken neden dua edilir?

Yeni yıl, İslam inancında da bir muhasebe ve niyet yenileme zamanı olarak görülür. Yapılan dualarla hem geçmiş yıl için şükredilir hem de gelecek yıl için hayırlı kapıların açılması temenni edilir.

Maddi ve manevi etkili yeni yıl duası

Yeni yıla girerken okunabilecek, anlamı güçlü ve sıkça tercih edilen dua şu şekildedir:

"Allah'ım! Gireceğimiz bu yeni yılı bizler için hayırlı eyle.

Geçmiş yılın hatalarını affeyle, yeni yılda doğru yoldan ayırma.

Bizlere helal rızık, bereketli kazanç, sağlık ve huzur nasip eyle.

Kalplerimize ferahlık, evlerimize bolluk, işlerimize bereket ver.

Bizi sana yakınlaştıracak amellerle meşgul eyle.

Ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm ümmeti her türlü musibetten muhafaza eyle.
Amin.”

Yeni yıl duası ne zaman okunmalı?

Bu dua, yılın son gecesinde yeni yıla dakikalar kala ya da yılın ilk saatlerinde okunabilir. Namaz sonrası, tek başına ya da aileyle birlikte okunmasında bir sakınca yoktur.

Yeni yıl için niyet ve temenni

Duaların yanı sıra, yeni yıl için iyi niyetler belirlemek, kul hakkından sakınmak ve daha faydalı bir yaşam sürme kararı almak da manevi açıdan önemli görülüyor. 2026'ya girerken yapılan her samimi dua ve niyetin karşılıksız kalmayacağına inanılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER