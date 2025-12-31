Yeni yıla girerken okunacak dua 2025 2026! Maddi ve manevi etkili yeni yıl duası

Yeni bir yıla adım atarken birçok kişi, geride kalan sıkıntıları geride bırakmak ve önündeki yılı sağlık, huzur ve bereketle geçirmek için dua etmeyi tercih ediyor. 2025'i uğurlayıp 2026'ya girerken okunabilecek, maddi ve manevi yönden niyaz içeren yeni yıl duası da bu nedenle merak ediliyor.

Yeni yıla girerken neden dua edilir?

Yeni yıl, İslam inancında da bir muhasebe ve niyet yenileme zamanı olarak görülür. Yapılan dualarla hem geçmiş yıl için şükredilir hem de gelecek yıl için hayırlı kapıların açılması temenni edilir.

Maddi ve manevi etkili yeni yıl duası

Yeni yıla girerken okunabilecek, anlamı güçlü ve sıkça tercih edilen dua şu şekildedir:

"Allah'ım! Gireceğimiz bu yeni yılı bizler için hayırlı eyle.



Geçmiş yılın hatalarını affeyle, yeni yılda doğru yoldan ayırma.



Bizlere helal rızık, bereketli kazanç, sağlık ve huzur nasip eyle.



Kalplerimize ferahlık, evlerimize bolluk, işlerimize bereket ver.



Bizi sana yakınlaştıracak amellerle meşgul eyle.



Ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm ümmeti her türlü musibetten muhafaza eyle.

Amin.”

Yeni yıl duası ne zaman okunmalı?

Bu dua, yılın son gecesinde yeni yıla dakikalar kala ya da yılın ilk saatlerinde okunabilir. Namaz sonrası, tek başına ya da aileyle birlikte okunmasında bir sakınca yoktur.

Yeni yıl için niyet ve temenni

Duaların yanı sıra, yeni yıl için iyi niyetler belirlemek, kul hakkından sakınmak ve daha faydalı bir yaşam sürme kararı almak da manevi açıdan önemli görülüyor. 2026'ya girerken yapılan her samimi dua ve niyetin karşılıksız kalmayacağına inanılıyor.

