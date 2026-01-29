Yeraltı 2. bölüm fragmanı: Yeraltı 2. bölüm fragmanı izle full | Yeraltı yeni bölüm fragmanı izle
Dün akşam Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisi, yayın hayatına iddialı başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi gören diziden yeni fragman geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak? Yeraltı 2. bölüm fragmanı...
Now TV'nin yeni yapımı Yeraltı, ilk bölümüyle ekrana hızlı bir giriş yaptı.
Karanlık atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyiciden gelen yorumlarla sosyal medyada da gündem oldu.
Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu'nu aynı projede buluşturan yapımın merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak?
YENİ FRAGMAN GELDİ
İntikam uğruna işlediği cinayetin ardından cezaevine giren Haydar Ali'nin yolu, Türkiye'nin en karanlık suç ağlarıyla kesişiyor.
Yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan Haydar Ali için asıl sınav ise dışarıda başlıyor.
Geçmişte yarım kalan bir aşk, onu hiç beklemediği bir yüzleşmenin eşiğine sürüklerken, sadakat, ihanet ve tutku arasındaki ince çizgi giderek silikleşiyor.
