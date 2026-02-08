Yeşilçam filmlerinde sıkça duyduğumuz hızlıca kıyılan nikâhın adıdır? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

Yeşilçam sinemasında aşıkların kavuşması ya da aile büyüklerinden birinin son arzusunu yerine getirmek için aceleyle gerçekleştirilen bu tören, Türk hukuk sistemindeki özel bir uygulama ile adlandırılır.

Yeşilçam filmlerinde sıkça duyduğumuz hızlıca kıyılan nikâhın adıdır?

Resmî nikâhın normal şartlar altında gerçekleşmesi için gereken ilan ve bekleme sürelerine uyulmaksızın, yetkili makamlardan alınan özel izinle anında kıyılan nikâha yıldırım nikâhı denir. Türk Medeni Kanunu'nda bu isimle bir madde yer almasa da, evlenme müracaatından sonraki yasal bekleme süresinin kaldırılmasıyla yapılan bu hızlı işleme halk arasında ve sinemada bu isim verilmiştir.

Cevap: Yıldırım nikâhı.

