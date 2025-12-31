Yılbaşında 12 Üzüm Ritüeli Saat Kaçta ve Nasıl Yapılır? 12 Üzüm Ritüeli Hangi Üzümle Yapılır?

Yılbaşında 12 üzüm yeme ritüeli, yeni yıla şans, bereket ve dileklerle girmek isteyenlerin uyguladığı geleneklerden biri olarak her yıl merak ediliyor. Peki 12 üzüm ritüeli nedir, nasıl yapılır ve nereden geliyor?

Yılbaşında 12 Üzüm Yeme Ritüeli Nedir?

12 üzüm ritüeli, yeni yılın ilk dakikalarında 12 adet üzüm yiyerek yılın her ayı için bir dilek tutulmasına dayanan sembolik bir gelenektir. Her üzüm, yaklaşan 12 ayı temsil eder ve ritüelin bolluk, şans ve mutluluk getirdiğine inanılır.

12 Üzüm Ritüeli Saat Kaçta ve Nasıl Yapılır?

Ritüel, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece saat 00.00'da başlar. Yeni yılın ilk 12 saniyesinde, her saniyede bir üzüm yenir. Her üzüm yenirken içten bir dilek tutulur. Ritüelin bozulmaması için üzümlerin saat tam 00.00'dan önce bitirilmemesi gerektiğine inanılır.

12 Üzüm Ritüeli Hangi Üzümle Yapılır?

Gelenekte genellikle çekirdeksiz, küçük taneli ve tatlı üzüm tercih edilir. En yaygın kullanılan üzüm türü yeşil çekirdeksiz sofralık üzümdür. Bunun nedeni, üzümün kolay yenmesi ve ritüelin süresinin aksamamasıdır.

12 Üzüm Geleneği Nereden Geliyor?

12 üzüm geleneğinin kökeni İspanya'ya dayanır. 19. yüzyılın sonlarında İspanya'da başlayan bu gelenek, zamanla Latin Amerika ve Avrupa'nın bazı ülkelerine yayılmıştır. İspanya'da bu ritüel "Las doce uvas de la suerte” (Şansın 12 üzümü) olarak bilinir.

Not: 12 üzüm yeme ritüeli tamamen kültürel ve sembolik bir gelenektir; dini bir dayanağı bulunmaz. Günümüzde daha çok eğlence ve yeni yıla umutla girme amacıyla uygulanır.

Kaynak: Haber Merkezi