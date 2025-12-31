GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Yılbaşında Marketler Açık mı? (31 Aralık 2025) BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour Saat Kaça Kadar Açık? 1 Ocak 2026 Marketler Açık mı?

Yılbaşında Marketler Açık mı? (31 Aralık 2025) BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour Saat Kaça Kadar Açık? 1 Ocak 2026 Marketler Açık mı?

31 Aralık 2025 – Yılbaşı Arifesinde ve 1 Ocak 2026'da marketlerin çalışma durumu, birçok kişinin alışveriş planları için merak ediliyor. Türkiye'de 31 Aralık resmi tatil değil (sadece 1 Ocak resmi tatildir), bu yüzden marketler 31 Aralık günü genellikle normal veya kısmen erken kapanışla hizmet vermeye devam eder.

Yılbaşında Marketler Açık mı? (31 Aralık 2025)

  • 31 Aralık Pazartesi günü, yılbaşı arifesinde BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour gibi zincir marketler normal çalışma saatlerinde açık olur. 

  • Bu tarihte marketler çoğu bölgede sabah 09:00 civarında açılır, akşam saatlerine kadar hizmet verir.

  • Bazı şubeler yılbaşı akşamı kalabalık ve özel düzenlemeler nedeniyle birkaç saat erken kapanabilir, bu yüzden alışverişinizi erken yapmak avantajlı olur.

Zincir Marketler (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) Saat Kaça Kadar Açık?

  • BİM & A101 & ŞOK: Genellikle 09:00 – 21:00 arasında hizmet verir.

  • Migros: Çoğu mağaza 09:00 – 21:00 arası açıktır; AVM içindeki şubelerde 10:00 – 22:00 gibi daha uzun saatler olabilir.

  • CarrefourSA: Çoğunlukla 10:00 – 22:00 arası çalışır.

    Bu saatler bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterebilir ama 31 Aralık günü büyük market zincirleri normal günlerdeki çalışma saatlerine yakın şekilde açık olur. 

1 Ocak 2026 (Yılbaşı Günü) Marketler Açık mı?

  • 1 Ocak resmi tatil günü olduğu için kamu kurumları kapalıdır, fakat marketlerin büyük kısmı açık kalmaya devam eder.

  • Zincir marketlerde de alışveriş ihtiyacını karşılamak için normal veya benzer saatlerde servis verilmeye devam edebilir.

  • AVM içi marketler de tatil gününde genellikle normal açılış/kapanış saatlerine yakın hizmet verir, ancak AVM çalışma saatlerine göre küçük değişiklikler olabilir. 

Kaynak: Haber Merkezi

