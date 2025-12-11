Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı: Pizza Tüketimi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve şaşırtıcı bir bilgi içeren soru ve doğru cevap aşağıdadır:

Soru

Yıllık kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir?

Seçenekler ve Cevap

A: İtalya

B: Norveç

C: ABD

D: Türkiye

Doğru Cevap: B: Norveç

İlginç Tüketim Gerçeği

Pek çok kişinin ilk başta pizzanın ana vatanı olan İtalya'yı ya da büyük porsiyon kültürüyle bilinen ABD'yi beklediği bu sorunun cevabı Norveç'tir.

Norveç, kişi başına yıllık pizza tüketiminde dünyanın zirvesinde yer almaktadır.

Bu yüksek tüketimde, özellikle Norveç'in soğuk iklimi ve pratik dondurulmuş pizzaların (Grandiosa gibi yerel markalar) günlük yaşamdaki popülerliğinin büyük etkisi olduğu belirtilmektedir.

Kim Milyoner Olmak İster Formatı Özeti

Yarışma, toplamda 13 sorudan oluşmaktadır ve yarışmacılar zorluk seviyesi artan bu soruları doğru yanıtlayarak 5 Milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmayı hedefler. Baraj ödülleri (5.000 TL ve 50.000 TL) yarışmacının garantilediği minimum ödülleri belirler. Yanlış cevap durumunda son geçilen baraj ödülü alınırken, yarışmacı istediği an çekilme hakkına da sahiptir.

Kaynak: Haber Merkezi