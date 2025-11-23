YouTube çöktü mü? YouTube mobil uygulamaya neden giremiyorum? YouTube açılmıyor, ne zaman düzelir?

Bazı kullanıcılar YouTube'a erişimde gecikmeler, video açılmaması veya uygulamanın yanıt vermemesi gibi sorunlarla karşılaşıyor. Ancak Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları YouTube tarafında genel bir problem olmadığını gösteriyor. Yaşanan aksaklıkların çoğunun bölgesel veya cihaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
YouTube çöktü mü?
Son kontrollerde YouTube tarafında geniş çaplı bir kesinti tespit edilmedi. Downdetector üzerindeki kullanıcı raporları da platformda mevcut bir arıza olmadığını işaret ediyor. Bu nedenle yaşanan sorunların YouTube kaynaklı olmadığı, daha çok internet bağlantısı, mobil operatör veya cihaz bazlı teknik aksaklıklardan kaynaklanabileceği belirtiliyor.
YouTube mobil uygulamaya neden giremiyorum?
Uygulamaya erişimde sorun yaşayan kullanıcılar genellikle şu problemleri bildiriyor:
-
Uygulamanın açılmaması
-
Video yüklenmemesi veya sürekli dönmesi
-
Ana ekranın boş görünmesi
-
Hesap girişinde hata oluşması
Bu durumlar çoğunlukla:
-
Zayıf internet bağlantısı
-
Mobil veri–Wi-Fi geçişindeki sorunlar
-
Uygulama önbelleğinin dolması
-
Telefonun tarih/saat senkronizasyon hatası
-
VPN kullanımı veya DNS çakışmaları
gibi nedenlerden kaynaklanabiliyor.
YouTube açılmıyor, ne zaman düzelir?
YouTube tarafında genel bir kesinti olmadığı için problem çoğunlukla kullanıcı tarafında çözülüyor. Sorun yaşayanlar aşağıdaki adımları deneyebilir:
-
Uygulama önbelleğini ve verilerini temizleyin
-
Wi-Fi yerine mobil veri ile (veya tam tersi) yeniden deneyin
-
VPN veya proxy kullanıyorsanız kapatın
-
Telefonu yeniden başlatın
-
YouTube uygulamasını güncelleyin
-
DNS ayarlarını otomatik moda alın
Eğer sorun operatör kaynaklıysa, kesinti giderildiğinde uygulama otomatik olarak normale döner.
Kaynak: Haber Merkezi