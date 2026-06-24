YouTube çöktü mü? YouTube mobil uygulamaya neden giremiyorum? YouTube açılmıyor, ne zaman düzelir?

24 Haziran 2026 tarihinde bazı YouTube kullanıcıları platforma giriş yapamama, videoların yüklenmemesi, oynatma sorunları ve uygulamanın yavaş çalışması gibi problemler yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, YouTube hizmetlerinde olası geçici erişim sorunları yaşanabileceğine işaret ediyor.

YouTube çöktü mü?

YouTube tarafından 24 Haziran 2026 tarihinde dünya genelinde veya Türkiye genelinde yaşanan bir kesintiye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar videoların açılmadığını, ana sayfanın yenilenmediğini ve platforma erişimde sorun yaşadıklarını belirtiyor.

Yaşanan problemlerin bölgesel teknik aksaklıklar, internet bağlantısı sorunları veya YouTube sunucularındaki geçici yoğunluklardan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

YouTube neden açılmıyor?

YouTube'un açılmamasının farklı nedenleri olabilir. Sunucu kaynaklı problemler, internet bağlantısındaki kesintiler, uygulama hataları veya tarayıcı kaynaklı sorunlar kullanıcıların platforma erişimini etkileyebilir.

Bazı kullanıcılar özellikle videoların yüklenmemesi, siyah ekranda kalması veya sürekli yükleme ekranında bekleme gibi sorunlar bildirebiliyor.

YouTube videolar neden oynatılmıyor?

YouTube videolarının açılmaması veya takılması; internet hızındaki düşüş, bağlantı kopmaları, uygulama sorunları ya da platform tarafındaki geçici teknik problemler nedeniyle yaşanabilir.

Kullanıcıların uygulamayı yeniden başlatması, internet bağlantısını kontrol etmesi veya farklı bir ağ üzerinden deneme yapması sorunun kaynağını anlamaya yardımcı olabilir.

YouTube neden yavaşladı?

Platformda yaşanan yavaşlamalar; yoğun kullanıcı trafiği, bölgesel altyapı problemleri veya YouTube sistemlerinde yapılan teknik çalışmalar nedeniyle ortaya çıkabilir.

Aynı anda çok sayıda kullanıcının benzer sorun bildirmesi, problemin kişisel cihazdan kaynaklanmayabileceğini gösterebilir.

YouTube ne zaman düzelecek?

YouTube tarafından resmi bir kesinti duyurusu yapılmadığı için yaşanan sorunların kesin düzelme zamanı bilinmiyor. Eğer problem platform kaynaklı geçici bir arızadan kaynaklanıyorsa, teknik ekiplerin müdahalesi sonrası hizmetlerin normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi