Youtube’da vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi
- Güncelleme Tarihi:
Youtube’da vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş, 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi. “Amerika’da nasıl vize alınır?“ içerikleri üreten Altunbaş ABD’den de paylaşımlar yapıyordu.
Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş, Adana'daki evinde 2 çocuğuyla birlikte ölü bulundu.
Sergen Altunbaş'ın çocuklarını öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
Altunbaş, bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmıştı ve "ABD'den nasıl vize alınır?” içerikli videolar üretiyordu. PSM isimli bir firma kuran Altunbaş, vize danışmanlık hizmeti veriyordu.
BİR SÜREDİR ÇOCUKLARIYLA YAŞIYORMUŞ!
Altunbaş ailesi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşıyordu.
İddiaya göre Sergen Altunbaş'ın eşi, bir süre önce yaşadıkları tartışma nedeniyle evi terk etti. 6 yaşındaki Mert ve 8 yaşındaki Ada, babalarıyla birlikte kalmaya devam ediyordu.
SERGEN ALTUNBAŞ VE 2 ÇOCUĞU CANSIZ BULUNDU
Evden silah sesini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler; 34 yaşındaki Altunbaş ve 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
Altunbaş'ın önce çocukları, ardından kendini vurduğu tespit edildi.
Ailenin bahçede duran aracı da yanmış haldeydi.
Olayı duyup eve giden yakınlarının Altınbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi.
Öte yandan Sergen Altınbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" paylaşımı dikkat çekti.
