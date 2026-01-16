Youtuber Sergen Altunbaş öldü mü, intihar mı etti, neden öldü? Sergen Altunbaş kimdir, kanalın ismi ne, kaç abonesi var?

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, aile içi bir tartışma sonrası yaşanan trajedi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İki çocuğunu hayattan koparıp ardından kendi yaşamına son veren Sergen Altunbaş'ın, sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden bir içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Sergen Altunbaş Kimdir?

Sergen Altunbaş, özellikle yurt dışı seyahatleri ve vize süreçleri üzerine uzmanlaşmış bir içerik üreticisi ve danışmandır. Sosyal medya platformlarında özellikle Amerika Birleşik Devletleri vize süreçleri, vize mülakatları ve yurt dışında yaşam konularında rehberlik eden videolarıyla tanınmıştır. Kendisi profesyonel olarak vize danışmanlığı yapmakta ve bu alanda "Amerika Uzmanı" kimliğiyle bilinmekteydi.

Sergen Altunbaş Neden Öldü?

Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Altunbaş, eşi G.A. ile yaşadığı şiddetli tartışma sonrasında eşinin evi terk etmesi üzerine cinnet getirdi. 6 yaşındaki oğlu Mert ve 8 yaşındaki kızı Ada'yı silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar ederek hayatına son verdi.

Kanalın İsmi ve İçeriği Nedir?

Sergen Altunbaş'ın YouTube kanalı, kendi adını taşımakla birlikte içerikleri genellikle vize danışmanlığı odaklıydı. Kanalında şu tür içerikler öne çıkmaktaydı:

"Amerika'da Nasıl Vize Alınır?" başlıklı detaylı rehberler,

Vize mülakatlarında dikkat edilmesi gerekenler,

ABD'den yaşam kareleri ve göçmenlik süreçlerine dair ipuçları.

Abone Sayısı ve Sosyal Medya Etkisi

Vize danışmanlığı alanında niş bir kitleye sahip olan Altunbaş'ın YouTube kanalı, sunduğu pratik bilgiler sayesinde on binlerce takipçi tarafından takip ediliyordu. Olayın duyulmasının ardından takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşarken, olay yerine gelen yakınlarının öfke ve acıyla Altunbaş'a ait aracı kundakladığı bildirildi.

