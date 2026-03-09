Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her birine ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türkçede dengeli taşımacılığı ifade eden bu terim, sadece fiziksel bir yükü değil, aynı zamanda iki parçanın birbirine olan tam uyumunu da temsil eder.

Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her birine ne ad verilir?

Seçenekleriniz arasında yer alan ve bu durumu en doğru şekilde ifade eden kelime Denk ifadesidir. Halk ağzında ve geleneksel taşımacılıkta, bir yük hayvanının her iki yanına asılan paketlerin veya balyaların birbirine ağırlık ve hacim olarak eşit olmasına "denk" denir. Bu kelime, yükün hayvanın üzerinde devrilmeden, dengeli bir şekilde durmasını sağlayan her bir parçayı tanımlar.

Diğer seçenekleri incelediğimizde:

Eşit: Genel bir matematiksel veya niceliksel terimdir, yük birimi olarak kullanılmaz.

Aynı: Özellik bakımından farksız olmayı belirtir.

Tıpkı: Bir şeyin aynısı, kopyası anlamındadır.

Cevap: Denk

