Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci ve zorunlu oturumu olan TYT’ye 2025’te yaklaşık kaç kişi girmiştir? Milyoner Sorusu

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci ve zorunlu oturumu olan TYT’ye 2025’te yaklaşık kaç kişi girmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor.

Soru: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci ve zorunlu oturumu olan TYT'ye 2025'te yaklaşık kaç kişi girmiştir?

Cevap:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi verilere göre, 2025 yılında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'ye 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştır.

Sınav süreciyle ilgili diğer temel istatistikler ise şu şekildedir:

Başvuru Sayısı: TYT oturumu için toplam 2 milyon 560 bin 649 aday başvuru yapmıştır.

Katılım Oranı: Başvuran adayların yaklaşık %92'si sınava katılmış, yaklaşık 209 bin aday ise sınava girmemiştir.

Puanı Hesaplananlar: Sınavı geçerli sayılan ve 115 puan barajını (veya ilgili hesaplama kriterlerini) geçerek TYT puanı hesaplanan aday sayısı 2 milyon 310 bin 579 olmuştur.

Kaynak: Haber Merkezi