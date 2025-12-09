GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yunus Emre Tekoğul Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbolda gündeme damga vuran bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimler arasında yer alan Yunus Emre Tekoğul, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve yapılan değerlendirme sonrası tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında savcılığın talebi doğrultusunda 29 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bazı isimler adli kontrolle serbest bırakılırken bazıları tutuklanmıştı.

Yunus Emre Tekoğul, soruşturmada Emrah Çelik, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ve Mehmet Emin Katipoğlu gibi dikkat çeken isimlerle birlikte tutuklananlar listesinde bulunuyor.

Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler

  • Emrah Çelik

  • Yunus Emre Tekoğul

  • Metehan Baltacı

  • İzzet Furkan Malak

  • Bartu Kaya

  • Murat Sancak

  • Orkun Özdemir

  • Kadir Kaan Yurdakul

  • Faruk Can Genç

  • Alassane Ndao

  • Mert Hakan Yandaş

  • Ersen Dikmen

  • Kerem Yusuf Sirkeci

  • Emircan Çiçek

  • Ahmet Okatan

  • Gürhan Sünmez

  • Mehmet Emin Katipoğlu

  • Volkan Erten

  • Şahin Kaya

  • Ümit Kaya

Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar

  • Ahmet Abdullah Çakmak

  • Eren Karadağ

  • Uğur Adem Gezer

  • Arda Türken

  • Muhammed Furkan Özhan

  • Yusuf Özdemir

  • Ensar Bilir

  • Oktay Aydın

  • Yücel Gürol

