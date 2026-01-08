Yusuf Has Hacib yazdığı Kutadgu Bilig’i hangisinin bir hükümdarına sunmuştur? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türk edebiyatı ve kültür tarihinin en temel taşlarından biri olan Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi), 11. yüzyılda kaleme alınmış ilk İslami Türk eseridir. Yusuf Has Hacib, bu devasa eseriyle devlet yönetimi, ahlak ve adalet üzerine öğütler verirken, onu dönemin güçlü bir Türk devletinin hükümdarına takdim etmiştir.
Yusuf Has Hacib, "Kutadgu Bilig"i Hangisinin Bir Hükümdarına Sunmuştur?
Doğru Cevap: Karahanlılar
Yusuf Has Hacib, 1069-1070 yıllarında tamamladığı bu eseri, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a (Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan Han) sunmuştur.
Kaynak: Haber Merkezi