Yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Genel kültür sorularında sıkça karşılaşılan bu soru, ülkelerin yüz ölçümleriyle ilgili temel bir bilgiyi ölçüyor. Dünya üzerindeki en küçük ülke merak ediliyor.

Yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkesi hangisidir?

A: Monako

B: Vatikan

C: San Marino

D: Lihtenştayn

Yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? sorusunun cevabı

Doğru cevap: B) Vatikan

Yaklaşık 0,49 km² yüz ölçümüne sahip olan Vatikan, hem dünyanın en küçük ülkesi hem de bağımsız bir şehir devlettir.

Kaynak: Haber Merkezi