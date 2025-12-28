Yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Genel kültür sorularında sıkça karşılaşılan bu soru, ülkelerin yüz ölçümleriyle ilgili temel bir bilgiyi ölçüyor. Dünya üzerindeki en küçük ülke merak ediliyor.
Yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkesi hangisidir?
A: Monako
B: Vatikan
C: San Marino
D: Lihtenştayn
Yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? sorusunun cevabı
Doğru cevap: B) Vatikan
Yaklaşık 0,49 km² yüz ölçümüne sahip olan Vatikan, hem dünyanın en küçük ülkesi hem de bağımsız bir şehir devlettir.
