Yüzüklerin Efendisi adlı kitap ve film serisinde kullanılmış ve o eser için uydurulmuş dil hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

J.R.R. Tolkien'in yarattığı Orta Dünya evreni, sadece epik bir hikâyeye değil, aynı zamanda dil bilimsel bir şahesere dayanmaktadır. Bir filolog (dil bilimci) olan Tolkien, hikâyelerini aslında yarattığı dillerin konuşulabileceği bir dünya oluşturmak amacıyla kaleme almıştır. "Yüzüklerin Efendisi" serisinde birçok farklı halkın kendine ait dilleri olsa da, bu dillerin en gelişmiş ve seride en çok öne çıkanları Elfler tarafından kullanılan dillerdir.

Eserde tek bir uydurma dil değil, koca bir dil ailesi mevcuttur. Ancak bu diller arasında en yaygın olanı ve Tolkien'in en çok emek verdiği dil grubu Elf Dilleridir. Bu gruptaki iki ana dil şunlardır:

Quenya: "Yüksek Elfçe" olarak da bilinir. Orta Dünya'nın daha kadim ve soylu dönemlerini temsil eder; modern dünyadaki Latince gibi ayin ve törenlerde kullanılan bir dildir.

Sindarin: Serideki karakterlerin (Aragorn, Legolas, Arwen gibi) günlük hayatta en çok konuştuğu, "Gri Elflerin" dilidir.

Ayrıca serinin merkezinde yer alan ve Tek Yüzük'ün üzerinde yazılı olan, Mordor'un karanlık dili de mevcuttur:

Kara Lisan (Black Speech): Sauron tarafından Mordor'daki tebaası için yaratılan dildir. Yüzük üzerindeki o meşhur dize bu dille yazılmıştır.

