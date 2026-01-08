GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ziyâ Paşa “Terkîb-i Bend“ adlı şiirinde Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı... dedikten sonra hangisini söyler? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Ziyâ Paşa “Terkîb-i Bend“ adlı şiirinde Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı... dedikten sonra hangisini söyler? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Divan edebiyatı geleneğini Tanzimat döneminin fikirleriyle harmanlayan Ziyâ Paşa'nın bu dizeleri, Türk edebiyatının en meşhur "darb-ı mesel" (atasözü niteliğindeki söz) haline gelmiş ifadelerinden biridir. Toplumsal düzen ve terbiye üzerine söylenen bu beyit, günümüzde de hâlâ geçerliliğini koruyan bir nasihat niteliğindedir.

Ziyâ Paşa'nın "Terkîb-i Bend"indeki Eksik Kısım Nedir?

Doğru Cevap: Kötektir

Dizenin tamamı şu şekildedir: "Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir."



