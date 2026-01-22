Zlatan Ibrahimović profesyonel kariyeri boyunca hangi futbol takımında forma giymemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Dünya futbol tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Zlatan Ibrahimović, kariyeri boyunca Avrupa'nın dev kulüplerini adeta bir koleksiyoncu gibi dolaştı. Oynadığı her ligde şampiyonluklar yaşayan ve attığı imkansız gollerle hafızalara kazınan İsveçli yıldızın kariyer haritası oldukça geniştir.

Zlatan Ibrahimović profesyonel kariyeri boyunca hangi futbol takımında forma giymemiştir?

İbrahimović'in kariyer yolculuğuna baktığımızda; İtalya'da Juventus, Inter ve Milan formalarını terlettiğini, İspanya'da Barcelona ile sahaya çıktığını ve Fransa'da Paris Saint-Germain tarihine geçtiğini görüyoruz. Ancak bu dev kulüplerin aksine, Alman panzeri Bayern Münih'in kadrosunda hiçbir zaman yer almamıştır.

Cevap: Bayern Münih

Kaynak: Bülten