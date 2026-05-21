Zürih, Bern ve Mainz Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından 2023’te yayımlanan bir makalede belirlenen, insanın kişilik özelliklerini değiştiren yaşam olayları arasında hangisi yer almaz?
Zürih, Bern ve Mainz Üniversitelerinden araştırmacıların yayımladığı makalede, insanın kişilik özelliklerini değiştiren yaşam olayları arasında "Yabancı dil öğrenme" yer almaz.
Araştırma, bireyin toplumsal rollerini kökten değiştiren ve kalıcı psikolojik etkiler bırakan ana odak noktalarına yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda verilen seçeneklerin analizi şu şekildedir:
İlk iş, Mezuniyet ve Boşanma: Bu üç olay, psikolojideki "Beş Faktörlü Kişilik Modeli"ni (sorumluluk, duygusal denge, uyumluluk vb.) doğrudan etkileyen ve bireye yepyeni sosyal roller yükleyen majör (büyük) yaşam olayları olarak makalede geniş yer tutar.
Yabancı dil öğrenme: Kişisel bir gelişim, hobi veya akademik bir beceri edinme süreci olduğu için, araştırmacıların kişilik yapısını kalıcı olarak dönüştürdüğünü saptadığı temel toplumsal yaşam dönemeçlerinden biri değildir.
Dolayısıyla doğru cevap Yabancı dil öğrenme seçeneğidir.
