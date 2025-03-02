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60 bin konteyner evden sadece 15’i Gazze’ye girebildi

60 bin konteyner evden sadece 15’i Gazze’ye girebildi
Gazze’deki Filistin Hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yerinden edilmişler için barınma malzemelerinde ciddi bir eksiklik olduğunu ve Gazze Şeridi’ne giren çadır oranının gerçek ihtiyacın yüzde 50’sini geçmediğini açıkladı.

Maruf, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki "insani krizin" derinleştiğine dikkati çekerek, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında Gazze'ye giren tır sayısının, girmesi gereken tır sayısının sadece yüzde 75'ini oluşturduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nin 200 bin çadıra ihtiyacı olduğunu ancak getirilen miktarın bunun yarısını bile bulmadığını belirten Maruf, yerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan 60 bin konteyner evden sadece 15'inin barınma amaçlı olarak tahsis edildiğini aktardı.

Maruf, sıkıntının çadır ve geçici konutlarla sınırlı olmadığını, elektrik jeneratörleri, bataryalar, güneş enerjisi sistemleri ve ağır ekipmanlar gibi diğer barınma malzemelerini de kapsadığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin yardım ve yeniden imar için 500 farklı mekanizmaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Maruf, ancak ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında sadece 9 buldozer geldiğini kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bu sabah, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD'nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmişti.

Kaynak: AA

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  • #Gazze #İsrail’in Gazze Soykırımı #Filistin - İsrail Çatışması

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