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AB Şam’daki diplomatik varlığını artıracak

AB Şam’daki diplomatik varlığını artıracak
Avrupa Birliği, Suriye’deki diplomatik varlığını artırmaya hazırlanıyor. AB Konseyi Başkanı Costa, “Birlik, Şam’daki diplomatik varlığını artıracak“ dedi. Zirvenin sonuç bildirisinde de Esed rejiminin çökmesinin, “Ülkeyi yeniden birleştirmek için tarihi bir fırsat“ olduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'de düzenlediği zirve toplantısı sona erdi.

Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvede ele alınan konulardan birinin, Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki gelişmeler olduğunu belirten Costa, "Benimseyeceğimiz yaklaşımın temel ilkeleri ve hedefleri üzerinde mutabakata vardık. Barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak, kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygıyı güvence altına almak, dini ve etnik azınlıkları korumak istiyoruz." dedi.

Costa, AB'nin sahadaki aktörlerle, yeni yönetimle ve bölge ülkeleriyle temasta olduğunu ifade ederek, "AB, Şam'daki diplomatik varlığını artıracak." dedi.

Von der Leyen, HTŞ ile kurulan siyasi temasların önemine dikkati çekti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Avrupa, Suriye'nin geleceğini önemsediği için, içinden geçtiği kritik dönemde bu ülkeye destek olmak adına üzerine düşeni yapacaktır." diye konuştu.

Hafta içerisinde Ürdün ve Türkiye'ye yaptığı ziyaretlere değinen Von der Leyen, "Suriye'deki insanların insani ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek için sahadaki temasları yoğunlaştırmamız önemlidir. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduk. Bunlar, insani yardımlarımız için halihazırda sahip olduğumuz mevcut kanallara dayanıyor. Şimdi sahada olmak ve HTŞ ile diğer gruplarla siyasi kanallara sahip olmak işe yarıyor. En üst diplomatımızın Şam'a geri dönmesi de iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, ülkenin yeniden imarı ve Suriyelilerin gerekli koşullar oluştuğunda güvenli, onurlu, gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleri için çalışmalara odaklanılacağını kaydetti.

AB, Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık'tan bu yana, Şam'daki yeni yönetimle temkinli ancak yapıcı bir ilişki kurulacağı mesajını veriyor. Hafta başında AB'den üst düzey diplomatik heyet Şam'a giderek ilk teması kurmuştu.

Kaynak: AA

  • #Avrupa Birliği #Suriye

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