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ABD, Ahmed Eş-Şara ile görüştü

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ABD, Ahmed Eş-Şara ile görüştü
ABD, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile görüştüklerini açıkladı.

AFP'nin haberine göre ABD, HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın (Muhammed el Golani) başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülünü kaldıracak. 

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri de Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ardından Şam'a heyet gönderdi.

HTŞ ile ilk teması kuran ABD heyeti, görüşmeleri "yapıcı" olarak nitelendirdi. 

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE BÜYÜK ETKİSİ VAR"

Heyetteki Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Barbara Leaf, "Türkiye'nin Suriye'de büyük etkisi var" dedi. 

ABD'nin HTŞ'den gelen olumlu mesajları memnuniyetle karşıladığını belirten Leaf, "İran'ın Suriye'de hiçbir rolü olmayacak, olmamalı" dedi. 

Leaf, "Suriye'nin kuzeyi için en iyi çözüm, Kobani çevresinde ateşkes ve SDG'nin ülkedeki rolü için planlı bir geçiştir" dedi. 

Kaynak: Haber Merkezi

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