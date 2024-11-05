ABD başkanlık seçimlerinde farkın az çıkması halinde ve postayla gelen oylar nedeniyle sonuçlar gecikebilir

ABD’de bazı eyaletlerde adaylar arasındaki oy farkının çok az olmasının ve posta yoluyla kullanılan oyların sayımının uzun sürmesinin, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri’nin sonuçlarının duyurulmasını geciktirebileceği belirtiliyor.

ABD'de oy verme işlemi, ülkenin en kuzeybatısında bulunan Alaska ve Hawaii eyaletlerinde yerel saatle 20.00'de (TSİ 6 Kasım 08.00) oyların kullanılmasıyla sona erecek. En erken sandıklar TSİ 03.00'te kapanacak

ABD'de 2020 seçimlerinde sonuçların açıklanmasının yaklaşık 4 gün sürdüğüne işaret edilerek, anket sonuçlarında Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris'in birbirine çok yakın olması sebebiyle bu sene de sonuçların seçim gecesi netleşmeyebileceği ifade ediliyor.

Pensilvanya ve Wisconsin gibi salıncak eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayımının süreci yavaşlatabileceğine, oy sayımında yaşanabilecek aksaklıklar, yasal itirazlar ya da oy pusulalarıyla ilgili sorunların da oy sayımının uzun sürmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Oy pusulalarına seçim görevlileri veya bazı eyaletlerde sandık görevlileri tarafından itiraz edilebiliyor. İtirazlardan sonra, oy pusulaları seçim yetkilileri tarafından inceleniyor ve evraka işlenmeden önce eyalet oy sayım kurullarına sunuluyor.

Her eyaletin oyların yeniden sayılmasına ilişkin kendi yasaları bulunuyor. Örneğin, Pennsylvania ve Arizona'da iki aday arasındaki fark, toplam oyların yüzde 0,5'inden az olursa oylar otomatik olarak yeniden sayılıyor.

Benzer şekilde North Carolina ve Georgia'da da adaylar arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten az çıkarsa adaylardan herhangi biri oyların yeniden sayılmasını talep edebiliyor.

Yeniden sayım, adaylar, mahkemeler veya seçmen grupları tarafından da talep edilebiliyor, ancak bu kurallar eyaletler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor.

Öte yandan, özellikle Nevada ve Arizona gibi eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayım sürecinin diğerlerinden uzun sürmesi nedeniyle buralarda sonuçların gecikmesi muhtemel görülüyor.

Amerikan basınının, özellikle salıncak eyaletlerde yarışın başa baş gitmesi halinde resmi olmayan sonuç duyurmak için buralardan daha somut ve fazla veri gelmesini bekleyeceği ifade ediliyor.

Adaylardan birinin başkan seçilebilmesi için 270 delegeye sahip olması gerekiyor.

Seçim gününden sonraki süreç



ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım ila 11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylamış olması gerekiyor.

Pensilvanya ve Wisconsin gibi salıncak eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayımının süreci yavaşlatabileceğine, oy sayımında yaşanabilecek aksaklıklar, yasal itirazlar ya da oy pusulalarıyla ilgili sorunların da oy sayımının uzun sürmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Oy pusulalarına seçim görevlileri veya bazı eyaletlerde sandık görevlileri tarafından itiraz edilebiliyor. İtirazlardan sonra, oy pusulaları seçim yetkilileri tarafından inceleniyor ve evraka işlenmeden önce eyalet oy sayım kurullarına sunuluyor.

Her eyaletin oyların yeniden sayılmasına ilişkin kendi yasaları bulunuyor. Örneğin, Pennsylvania ve Arizona'da iki aday arasındaki fark, toplam oyların yüzde 0,5'inden az olursa oylar otomatik olarak yeniden sayılıyor.

Benzer şekilde North Carolina ve Georgia'da da adaylar arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten az çıkarsa adaylardan herhangi biri oyların yeniden sayılmasını talep edebiliyor.

Yeniden sayım, adaylar, mahkemeler veya seçmen grupları tarafından da talep edilebiliyor, ancak bu kurallar eyaletler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor.

Öte yandan, özellikle Nevada ve Arizona gibi eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayım sürecinin diğerlerinden uzun sürmesi nedeniyle buralarda sonuçların gecikmesi muhtemel görülüyor.

Amerikan basınının, özellikle salıncak eyaletlerde yarışın başa baş gitmesi halinde resmi olmayan sonuç duyurmak için buralardan daha somut ve fazla veri gelmesini bekleyeceği ifade ediliyor.

Adaylardan birinin başkan seçilebilmesi için 270 delegeye sahip olması gerekiyor.

Seçimlerde salıncak eyaletlerin önemi



Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

Bu yönüyle ABD'de başkanın kim olacağına 337 milyonu aşkın nüfusun yalnızca yüzde 18'ine ev sahipliği yapan kritik eyaletlerin karar verdiği söylenebilir.

Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin salıncak eyaletlerinde toplamda 93 delege bulunuyor.

Nüfusu itibarıyla en çok delegeye sahip salıncak eyalet Pensilvanya, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabete sahne oluyor.

16 delegeye sahip olan Georgia, Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden galip çıkmıştı. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 ile en az delegeye sahip.

Salıncak eyaletlerde Trump ve Harris kıyasıya yarışıyor



ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayı sonunda seçimlerden çekilme ve Kamala Harris'i destekleme kararı aldığından beri adaylar salıncak eyaletlere yoğunlaştı.

Başkan adayları Harris ve eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının son döneminde neredeyse yalnız bu eyaletlerde kampanya çalışmalarına ağırlık verdi.

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin ülke genelinde yapılan son anketlere göre, Harris yüzde 48,7, Trump yüzde 48,6 oya sahip gözüküyor.

Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

Trump; Pennsylvania'da 0,4, Georgia'da 1,3, North Carolina'da 1,2, Arizona'da 2,8 ve Nevada'da 0,6 puan farkla, Harris ise Michigan'da 0,5 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

Kaynak: AA