ABD: Türkiye’nin Suriye sınırındaki meşru terör tehdidi endişesini anlıyoruz
Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye sınırındaki terör örgütü PKK/YPG’nin varlığı nedeniyle meşru terör tehdidi endişesini anladıklarını söyleyerek, “Suriye’de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok“ açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Suriye'deki son durumu değerlendirdi.
Kirby, bir basın mensubunun, "Donald Trump'ın, Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğu yönündeki" ifadelerini hatırlatarak, yönetimin bu konudaki yaklaşımının ne olduğu sorusuna cevap verdi.
ABD'li danışman, "Son 14 yıldır olduğu gibi, Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tam da bu sebeple Türkiye'ye gittiğini ve burada Suriye ile ilgili tüm konuları ele aldığını belirten Kirby, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG tehdidine ilişkin, "Geçmişte de söylediğim gibi, Türkiye'nin teröristlerle ilgili meşru endişeleri var. Suriye sınırında bir terör tehdidi var ve Türk vatandaşları oradaki terörist faaliyetlerin kurbanı oldular, bu tehditten endişe duydukları için Türkleri suçlayamazsınız" değerlendirmesini yaptı.
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