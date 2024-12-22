Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Türkiye’nin desteğini ve iş birliğini önemsediklerini söyledi. Ahmed Şara, “Türkiye her zaman Suriye’nin yanında yer aldı, bunu unutmayacağız“ açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuşan Şara, iki ülkenin faydasına olacak geleceğin beraber inşa edileceğini vurguladı:

"Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu. Suriye bunu unutmayacaktır. Her iki ülkenin ve halklarının faydasına olacak bir geleceği beraber inşa edeceğiz inşallah. Önümüzdeki süreçte ekonomik ve politik bağlamda iş birliklerini önemsiyoruz. Alt yapımız sıkıntılı olduğu için altyapı konusunda da Türkiye'nin desteğini önemsediğimizi söyledik. Bankacılık tarım ve yine sosyal alanda insanların yaşamlarını rahata erdirecekleri bir yapı olması önemli."

"Hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil"

Ahmed Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir." açıklamasını yaptı.

Şara, "Egemen ülkeler belli konularda karar vermeli. Suriye'ye destek vermeleri önemli. Uluslararası toplum Suriye'ye uygulamış olduğu ekonomik yaptırımları kaldırmalı." dedi.

Bakan Fidan Ahmed Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.

Beklenen ziyaret bugün gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Kaynak: AA