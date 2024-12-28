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Aliyev: Tanıklar Azerbaycan uçağının dışarıdan müdahale sonucu düştüğünü doğruladı

Aliyev: Tanıklar Azerbaycan uçağının dışarıdan müdahale sonucu düştüğünü doğruladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçağın düşmesine ilişkin, uçuş görevlileri ve yolcuların ifadelerinin dışarıdan fiziksel ve teknik müdahaleyi doğruladığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kendisini telefonla arayarak uçağın düşürüldüğü trajik olayla ilgili özür dileyen Putin'e konuya ilişkin görüşlerini ifade etti.

Aliyev, fiziki ve teknik müdahaleye maruz kalan uçağın Aktau'ya yönlendirildiğini, inişin pilotların cesareti ve profesyonelliği sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Uçağın gövdesinde çok sayıda delik bulunduğunu, yolcuların ve mürettebatın henüz havadayken güverteye giren yabancı parçacıklar nedeniyle yaralandığına işaret eden Aliyev, uçuş görevlileri ve yolcuların ifadelerinin dışarıdan fiziksel ve teknik müdahaleyi doğruladığını bildirdi.

Aliyev, Azerbaycan tarafının teklifi üzerine kazanın nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması için uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturulduğunu ve bu ekibin çalışmalara başladığını ifade etti.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

Konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

  • #İlham Aliyev #Uçak Kazası #Kazakistan #Azerbaycan

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