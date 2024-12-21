Almanya’da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 5’e yükseldi

Almanya’da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, ölenler arasında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg'da dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Scholz, saldırının düzenlendiği Noel pazarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla görüştü.

Noel pazarının yakınındaki kilisenin önüne beyaz gül bırakan Scholz'a, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Çevre Bakanı Steffi Lemke, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve yetkililer eşlik etti.

Scholz, burada yaptığı açıklamada, "insanları yaralayan ve öldüren korkunç bir eylem" olarak nitelendirdiği saldırıda, şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını dile getirdi.

Ağır yaralı yaklaşık 40 kişi için endişelendiğini ifade eden Scholz, Magdeburg'da "korkunç ve trajik" bir olayın meydana geldiğini söyledi.

Başbakan Scholz, "Şansölye olarak, burada tüm ülkenin ve Almanya'da sorumluluk taşıyan herkesin dayanışmasını size temin etmek istiyorum." diye konuştu.

​​​​​​​"Araştırılmayan hiçbir şey kalmamalı"

Olayın aydınlatılmasının önemini vurgulayan Scholz, bunun hassas ve titiz şekilde yapılacağını ifade etti.

Scholz, "Araştırılmayan hiçbir şey kalmamalı." diyerek, olayın arka planını anladıktan sonra yasal tedbirler ve diğer tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Böyle korkunç bir olay yaşandığında insanların bir arada ve birlikte durmasının önemli olduğuna işaret eden Scholz, nefret tohumları ekmek isteyenlerin yaptıklarının yanlarına kar ve failin cezasız kalmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Scholz, bu konuda hukukun tüm sertliğiyle hareket edeceklerini dile getirdi.

Saldırıdan etkilenenlere destek verileceğini bildiren Scholz, birçok ülkenin dayanışma gösterdiğini ve bu korkunç felaket karşısında yalnız olmadıklarını duymanın güzel olduğunu söyledi.

Polis, başsavcılık ve belediye yetkilisinin basın toplantısı

Magdeburg Polisi Direktörü Tom-Oliver Langhans, Magdeburg Başsavcısı Horst Walter Nopens ve kentin belediye yetkilisi Ronni Krug, saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Nopens, saldırıda 9 yaşında bir çocuk ile 4 yetişkinin hayatını kaybettiğini belirterek, 200 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini, ikinci bir kişinin dahil olduğuna ilişkin emare bulunmadığını söyleyen Nopens, zanlının ifadesinin alındığını, ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağını ve cezaevine konulacağını dile getirdi.

Nopens, zanlı hakkında 5 cinayet ve 200 cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma yapıldığını belirtti.

Zanlının motivasyonunun araştırıldığını ifade eden Nopens, "Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor ancak daha derinde yatan şey soruşturmanın konusudur." diye konuştu.

Nopens, bir gazetecinin, zanlının isminin Talib A. olup olmadığını sorması üzerine bunu doğruladı.

Bir yıl önce zanlı hakkında bir işlem yapıldığını söyleyen Nopens, bu işleme ilişkin ayrıntı vermedi ancak bu kişinin "şiddet uygulayan bir suçlu olduğu için ilgi odağı olmadığını" kaydetti.

Nopens, zanlının, ifadesinde saldırının nedenine ilişkin açıklama yaptığını, ancak burada neyin doğru olduğunun soruşturulması gerektiğini belirtti.

Başsavcı Nopens, bunun bir terör saldırısı olup olmadığını henüz bilmediklerini dile getirdi.

Magdeburg Polisi Direktörü Langhans da saldırıya ilişkin ilk ihbarı dün 19.02'de aldıklarını ve 19.05'te saldırganın gözaltına alındığını söyledi.

Langhans, saldırı için Noel pazarında kaçış ve kurtarma güzergahını kullanan zanlının dışında ikinci bir failin bulunmadığını kaydetti.

Belediye yetkilisi Krug da söz konusu kaçış ve kurtarma güzergahında bariyerler ve direkler bulunmadığını, bu yolda acil durumda doktor ve itfaiyenin meydana erişiminin sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Ancak buralarda mobil polislerin görev yaptığını söyleyen Krug, Noel pazarı için güvenlik tasarısının en son kasımda yenilendiğini belirtti.



Öte yandan Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde, 50 yaşındaki failin 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve bu ülkede süresiz oturum izni bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında, "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine ve Avrupa'daki İslam karşıtı diğer aşırı sağ oluşumlara destek veren sosyal medya paylaşımlarında da bulunan şüphelinin, kısmen Türkiye topraklarını da kapsayan sözde büyük İsrail haritasını paylaşması da dikkati çekti.

Alman basınının, saldırının ardından X hesabı askıya alınmadan önce kayıt altına aldığı şüphelinin kapak fotoğrafında bir tüfek göründüğü ve profil bilgilerinde Almanya'yı ülke içinde ve dışında "Suudi sığınmacıları avlamakla" ve "Avrupa'yı İslamlaştırmak istemekle" suçladığı ve "Sokrates'in öldürülmesinden Alman ulusunu sorumlu tuttuğu" görülüyor.

Saldırganın Aralık 2023'te paylaştığı bir X mesajında ise Alman devletini, Suudi Arabistanlı mültecilere zulmetmekle suçladığı ve "Sizi temin ederim ki intikam yüzde 100 gelecektir. Hayatıma mal olsa bile" tehdidinde bulunduğu, devamında "Bunun bedelini Almanya ödemek zorunda kalacak. Çok büyük bir bedel." ifadelerine yer verdiği belirtiliyor.

Şüphelinin mayıstaki paylaşımında da "Cidden bu yıl ölmeyi bekliyorum. Sebep: Ne pahasına olursa olsun adaleti sağlayacağım. Alman yetkililer adalete giden tüm barışçıl yolları engelliyor." ifadesini kullandığı ve aynı dönemde bir Arapça paylaşımında da benzer şekilde "Sizi temin ederim ki Almanya savaş istiyorsa bunu yapacağız. Almanya bizi öldürmek isterse onları katlederiz, ölürüz ya da gururla hapse gireriz. Bütün barışçıl yolları tükettiğimiz için polisten, emniyetten, savcılıktan, yargıdan, İçişleri Bakanlığından yeni suçlarla karşılaştık. Barışın onlara hiçbir faydası yok." şeklinde tehditte bulunduğu aktarılıyor.

Alman basını ayrıca şüphelinin Hristiyanlara ve Müslümanlara hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve diğer saldırılarını övdüğü ve Suudi Arabistan tarafından iadesi talep edilmesine rağmen bu ülkeye geri gönderilmediği bilgilerine yer verdi.

Kaynak: AA