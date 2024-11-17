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APEC Zirvesi’nde “ticaret ve işbirliğine bağlılık’’ vurgusu yapıldı

APEC Zirvesi’nde “ticaret ve işbirliğine bağlılık’’ vurgusu yapıldı
Peru’nu başkenti Lima’da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, liderlerin “çok taraflı ticaret ve işbirliğine bağlılık“ vurgusuyla sona erdi.

Zirve sonunda yayınlanan Machu Picchu Bildirisi, küresel ekonomideki hızlı ve benzersiz değişimlerin APEC ekonomileri için hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını belirtti.

Bildiride, bu değişimlere uyum sağlanması, yeni fırsatların değerlendirilmesi ve risklerin en aza indirilmesi gerektiği ifade edildi.

Liderler, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temsil ettiği kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine olan güçlü desteklerini yinelerken, küresel ekonomiyi etkileyen iklim değişikliği, gıda güvenliği ve enerji güvenliği gibi konulara dikkati çekti.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ticaret ve yatırım, çevresel sürdürülebilirlik, gıda ve enerji güvenliği gibi ekonomileri etkileyen kritik faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, etkin ve çok taraflı işbirliği giderek daha önemli hale gelmektedir. Serbest, şeffaf, adil, ayrımcı olmayan, kapsayıcı ve öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamının önemi vurgulandı ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam etme kararlılığı belirtildi."

Pasifik kıyılarının dünyanın en dinamik ve birbirine bağlı bölgesi olma özelliğini sürdürmesi gerektiği hatırlatılarak, dijital dönüşüm ve inovasyonun ekonomik büyümenin temel itici güçleri olduğu ifade edildi. Bu gelişmelerin, sosyal bölünmeleri azaltma konusunda da önemli bir rol oynayabileceği bildirildi.

Yapay zekanın potansiyel rolü kabul edildi

Bildiride, yapay zekanın küresel ekonomiye ve toplumsal gelişime sağlayabileceği katkılar kabul edilerek, önümüzdeki yıldan itibaren uygulanması planlanan "Lima Yol Haritası"nın onaylandığı ve bu yol haritasının resmi ve küresel ekonomilere geçiş sürecini desteklemeyi hedeflediği aktarıldı.

Kaynak: AA

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