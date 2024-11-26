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Apple CEO’su: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı

Apple CEO’su: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
ABD’li teknoloji devi Apple’ın Üst YöneticisiTim Cook, imalat alanında Çin’deki tedarikçilerinin şirket açısından önemine dikkati çekerek, “Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı“ dedi

ABD'li teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Çin'i ziyaretinde başkent Pekin'de yarın başlayacak Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nı (CISCE) dolaşırken, Apple için Çin'in önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Apple'ın Çin'deki ortaklarının şirketin değer zincirinde çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Cook, "Biz Çin'deki varlığımızı çok önemsiyoruz. Bu yüzden bu yıl üçüncü kez ziyaret ediyorum. Burada harikulade iş ortaklarımız var. Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı." ifadelerini kullandı.

Apple'ın Çin'deki tedarikçilerinin kurduğu ortak standı gezen Cook, şirketin Çin'deki geleceğini nasıl gördüğüne ilişkin soruya da "Ancak daha iyiye gideceğini görüyorum." diye yanıt verdi.

Apple standında, şirketin dünya genelinde çalıştığı 200 büyük tedarikçiden yüzde 80'inin Çin'de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Çin'e bu yılki üçüncü ziyareti

Apple'ın CEO'su bu yıl Çin'i üçüncü kez ziyaret ediyor. Cook, daha önce mart ayında, Çin Kalkınma Forumu'na (CDF) katılmak üzere Pekin'e gelmiş, forum marjında ABD'den iş insanlarıyla birlikte Başbakan Li Çiang ile görüşmüştü.

Cook, daha sonra Şanghay'ın Cing'an ilçesindeki Apple mağazasının açılışına katılmış, burada Çin'deki tedarikçilerle buluşmuştu.

Çin Komünist Partisinin yayın organı China Daily'ye konuşan Cook, Apple'ın son 30 yılda Çin'deki zincirini giderek genişlettiğine ve yatırımlarını artırdığına işaret ederek, "Bizim için dünyada Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok." ifadesini kullanmıştı.

Cook, ayrıca geçen ay başkent Pekin'i ziyaret ederek Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Cin Caunglong ve Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile görüşmüştü.

Cook'un ziyaretinin, Apple'ın "Apple Intelligence" adıyla, üretken yapay zeka hizmetlerini akıllı telefonlar ve diğer cihazlara entegre etmeye hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

  • #Apple #ABD-Çin İlişkileri #Çin #ABD

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