Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu, nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Antalya, Muğla ve il il RASATHANE son depremler
- Güncelleme Tarihi:
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, Türkiye genelindeki sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu listeler, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi önemli bilgileri içeriyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?“, “En son deprem nerede oldu?“, “Kaç büyüklüğündeydi?“ gibi sorulara cevap arıyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Ülke genelinde büyük ve küçük pek çok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. Son dakika deprem haberleri, özellikle sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli bilgileri öğrenmeyi sağlıyor. Peki, "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede ve ne kadar büyük?" İşte, 30 Ocak 2025 tarihli son depremler listesi:
Az Önce Deprem Mi Oldu, Nerede ve Kaç Büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri anlık olarak duyuruyor. Son depremler listesi, küçük ve büyük ölçekli tüm depremleri içeriyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü, derinliği gibi detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”