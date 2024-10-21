Bakan Fidan Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya gelecek
Ankara’nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir araya gelecek.
İki ülke ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve birçok başlık, Ankara'daki görüşmede ele alınacak.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.
Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı gündemde olacak
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan mevkidaşına Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek.
Bakan Fidan'ın, savaşın yayılma tehlikesinin giderek arttığına dikkati çekmesi öngörülüyor. Türkiye'nin savaşa uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurgulaması bekleniyor.
Türkiye, Mart 2022'de Ukrayna ve Rusya Federasyonu taraflarını ilk defa bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yaptı.
Ukrayna ile ikili ticaret artıyor
Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi de artıyor. 2023 sonunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 7,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü de belirtti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”