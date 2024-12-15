BM’den Suriye açıklaması

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, “Suriye’de kritik olan durum, ülkedeki tüm toplulukları bir araya getiren güvenilir ve kapsayıcı siyasi bir sürecin başlamasıyla çözülebilir” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Pedersen, Suriye'de çok kritik olan durumun, ülkedeki tüm toplulukları bir araya getiren güvenilir ve kapsayıcı siyasi bir sürecin başlamasıyla çözülmesi gerektiğini söyleyerek, "İkinci kritik nokta ise devlet kurumlarının çökmemesini sağlamak ve mümkün olan en kısa sürede buraya insani yardım ulaştırmamız gerektiğidir. Bunu başarabilirsek, muhtemelen Suriye halkı için yeni bir fırsat olur” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Suriye'nin önündeki zorlukların, BM'nin yardım sağlama ve azınlıkların korunması konusunda kritik bir rol oynaması ve Suriyelilerin liderliğindeki geçişi desteklemek için birlikte çalışma kararlılığını ele almakla aşılabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA