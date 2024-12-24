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BM: Gazze’ye yardımlarla ilgili İsrail’in kısıtlamaları devam ediyor

BM: Gazze’ye yardımlarla ilgili İsrail’in kısıtlamaları devam ediyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, kendilerine bağlı kuruluşların Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalıştığını ancak İsrail tarafından erişim kısıtlamalarının devam ettiğini söyledi.

Tremblay, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

BM yetkilisi, aktif çatışmalara ve İsrail'in kısıtlamalarına rağmen, BM öncülüğünde iki insani yardım misyonunun 20 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyinde "kuşatma altındaki bölgelere girmeyi başardığını" belirtti.

Tremblay, söz konusu yardım kamyonlarının, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a ve Kemal Advan Hastanesine ulaştırıldığı, hastanenin yetersiz şartlarından dolayı 8 hasta ve refakatçinin ise Gazze'deki El Şifa hastanesine transfer edildiği bilgilerini paylaştı.

"Bunlar, BM'nin 18-22 Aralık ​​arasında kuzey Gazze'ye ulaşmak için (İsrail'den) talep ettiği 8 görevden onaylanan sadece ikisiydi." diyen Tremblay, bu bölgelerdeki insanların, yardım teslimatının ardından "daha ağır bir saldırının gelebileceği endişesi taşıdıklarını" ifade etti.

Gazze'deki BM görevlilerinin, bugün yine İsrail yetkililerinin, Gazze'nin batısında iki mahalle için başka bir tahliye kararı çıkardığını bildirdiğine değinen Tremblay, bu durumun, "sivilleri daha fazla düşmanlığa maruz bıraktığını ve onları temel hizmetlere erişimden mahrum ettiği"ni vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, İsrail'in, Gazze'ye 66 yardım kamyonunun geçişine onay verdiği halde dün söz konusu konvoya saldırı düzenlediğini bildirdi.

Tremblay, bu sebeple 66 yardım kamyonundan sadece 43'ünün ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırılabildiğini dile getirdi.

Konvoyun kalan kısmının İsrail ordusu tarafından geciktirildiğini ve bu yüzden kamyonların güzergah boyunca yağmaya maruz kaldığını belirten Tremblay, söz konusu 23 kamyonun "kaybolduğu" bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

  • #Birleşmiş Milletler #Gazze #İsrail’in Gazze Soykırımı #İsrail

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