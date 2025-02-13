Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar

13 Şubat, dünya ve Türkiye tarihinde çeşitli dönüm noktalarına sahne olmuş bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasi gelişmeler, kültürel atılımlar ve bilimsel keşifler bu tarihin önemini artırıyor. Aynı zamanda İslam dünyasında büyük manevi değere sahip olan Berat Kandili de bu özel tarihler arasında yer alıyor. İşte, tarihte bugün yaşanan olayların ayrıntıları:
Tarihte Bugün Neler Oldu?
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1258 – Hülagû Han, Bağdat'ı fethederek büyük bir yıkıma yol açtı ve 200 bin Bağdatlı yaşamını yitirdi.
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1633 – Ünlü bilim insanı Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde yargılanmak üzere Roma'ya getirildi.
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1668 – İspanya, Portekiz'i bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdı.
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1894 – Sinema tarihinin öncülerinden Auguste ve Louis Lumière kardeşler, sinematograf cihazının patentini aldı.
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1925 – Şeyh Sait İsyanı başladı. Bingöl'ün Genç ilçesinden yayılan ayaklanma, Diyarbakır'a kadar ulaştı.
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1934 – Sovyetler Birliği'ne ait "Çelyuskin" adlı buharlı gemi, Antarktik Okyanusu'nda battı.
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1945 – II. Dünya Savaşı'nda SSCB birlikleri Budapeşte'yi Almanlardan geri aldı. Aynı gün İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Dresden'i bombalamaya başladı.
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1949 – Fenerbahçe'nin yeni stadı törenle açıldı.
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1960 – Fransa, Büyük Sahra'da nükleer deneme gerçekleştirdi.
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1961 – Türkiye'de aynı gün içinde 7 yeni siyasi parti kuruldu. Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) başkanlığına Avni Erakalın seçildi.
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1962 – Eski bakanlar Hüseyin Avni Göktürk ve Mümtaz Tarhan, dövizle radyo pili ithalatı suçlamasıyla tutuklandı.
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1963 – İstanbul Savcılığı, 2 bin işveren hakkında İşçi Sigortaları Kanunu'na uymadıkları gerekçesiyle dava açtı.
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1965 – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe reddedildi, Başbakan İsmet İnönü istifa etti.
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1967 – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu.
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1969 – İstanbul'da üniversiteli kız öğrenciler, Amerikan 6. Filo'sunu protesto etti.
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1971 – Vietnam Savaşı sırasında Güney Vietnam kuvvetleri, Laos'a girdi.
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1974 – Sovyet yazar Aleksandr Soljenitsin, "Gulag Takım Adaları" kitabı nedeniyle SSCB'den sürgün edildi.
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1975 – Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu.
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1984 – Yuri Andropov'un ölümünün ardından Konstantin Çernenko, SSCB Komünist Parti Genel Sekreteri oldu.
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1985 – Necmettin Erbakan ve arkadaşları, Millî Selamet Partisi davasında beraat etti.
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1988 – Calgary'de (Kanada) Kış Olimpiyatları başladı.
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1996 – Nepal'de Maoist gerillalar, monarşiye karşı ayaklanma başlattı.
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1997 – Uzay mekiği Discovery, Hubble teleskopunun tamirine başladı.
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2001 – El Salvador'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 400 kişi hayatını kaybetti.
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2005 – Türkiye, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti komutasını devraldı.
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2008 – Danıştay saldırısı davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi.
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2012 – Avrupa'nın yeni taşıyıcı roketi Vega, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi