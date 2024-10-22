“Diddy’’ lakaplı rapçi hakkında 7 yeni dava açıldı
ABD’de ‘Diddy’ olarak tanınan Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında daha önce 100’ü aşkın kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davalara aralarında 13 yaşında bir kıza cinsel istismar da dahil olmak üzere 7 yeni dava açıldı.
Dünya çapında gündem olan ‘Diddy' davasıyla ilgili olarak yeni davalar açılmaya devam ediyor. ABD'de cinsel istismar, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınan Sean Combs'a aralarında 13 yaşında bir kıza cinsel saldırı dahil olmak üzere 7 yeni dava açıldı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, 2000 yılında 13 yaşında olan davacının dava dosyasında, 'o sırada 2 ünlünün de bulunduğu odada 'Diddy ve diğerleri' tarafından cinsel istismara uğradığı' ifade edildi. Aralarında birçok ünlünün de olduğu iddia edilen cinsel istismar davaları ile ilgili olarak, 120 kişi, Diddy'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla şikayette bulundu. Davacılar arasında 25 kadarının reşit olmadığı bildirildi.
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