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Eygi’nin ailesi Blinken görüşmesinde hayal kırıklığı yaşadı

Eygi’nin ailesi Blinken görüşmesinde hayal kırıklığı yaşadı
Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Aile, görüşme sonrası hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da siyasetçilerle bir dizi görüşme yaparak, İsrail askerlerince öldürülen Türk-Amerikalı aktivist Eygi hakkında soruşturma açılmasını sağlamaya çalışan Eygi'nin aile fertleri, Blinken ile bir araya geldi.

Eygi'nin eşi Hamid Ali, Blinken ile görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakan bizi dikkatle dinledi ve ne yazık ki son 20 yıldır, özellikle eşim gibi Washington eyaleti sakini olan Rachel Corrie'nin öldürülmesinden bu yana duyduğumuz şeyleri tekrarladı. Aynı şeyleri tekrar tekrar duymak sinir bozucu." dedi.

Bu sefer farklı bir şey olmasını umduklarını belirten Ali, cinayetle ilgili "ABD öncülüğünde bir soruşturma yapılması" çağrısını yineledi.

Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennet de ABD'nin halen İsrail soruşturmasının tamamlanmasını beklediğini ve ailenin artık bunu "inandırıcı" bulmadığını söyledi.

Benett, "Uzun süredir devam eden hayal kırıklıklarımızı dinleyen Blinken'la görüşmemizden, iktidar değişikliğinden önce en azından kız kardeşimin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamlaması için kamuoyuna ve İsrail hükümetine baskı yapmasını isteyerek ayrıldık." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Kaynak: AA

  • #ABD #Filistin - İsrail Çatışması #İsrail

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