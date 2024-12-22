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Gazze’de Kemal Advan Hastanesi’nin elektrikleri kesildi

Gazze’de Kemal Advan Hastanesi’nin elektrikleri kesildi
İsrail’in soykırım yaptığı Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi olan Kemal Advan Hastanesi’nde saldırılar nedeniyle elektrikler kesildi.

İsrail'in silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda Kemal Advan Hastanesi'nin elektrik jeneratörleri ve yakıt depolarının hedef alınması sonucunda elektrikler kesildi.

Gazze Şeridi Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'nin zor bir durumda olduğunu ve iletişimin kesildiğini bildirdi.

Hams, İsrail'in hastaların tahliye edilmesine fırsat vermeden boşaltılmasını istediğine dikkati çekti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ise İsrail'in saldırılarının dünden bu yana aralıksız devam ettiğini aktardı.

Ebu Safiye, hastanenin kadın doğum ve yenidoğan bölümlerinin İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

Hastanenin "açıkça hedef alındığını" vurgulayan Ebu Safiye, "Tüm dünya bizi duyuyor, fakat ne yazık ki çağrılarımız cevapsız kalıyor." şeklinde konuştu.

Gazze'nin kuzeyinde kalan tek sağlık merkezi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin merkezinde yer alan Kemal Advan Hastanesine, ekim ayının ilk haftasından bu yana uygulanan saldırıların yanı sıra askeri kuşatma altında füze ve ateşli silahlarla onlarca kez saldırıldı.

Hastanede şu anda iki doktor ile az sayıda hemşireden oluşan sağlık personeli her şeye rağmen insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Hastane yetkilileri, İsrail'in sağlık merkezine artık bir "askeri hedef" gibi muamele ettiği değerlendirmesinde bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

  • #Gazze #İsrail’in Gazze Soykırımı #İsrail #Soykırım

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