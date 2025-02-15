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Gazze’deki ateşkes kapsamında 6’ıncı rehine takası gerçekleşiyor

Gazze’deki ateşkes kapsamında 6’ıncı rehine takası gerçekleşiyor
Hamas Alexander Turbanov, Yair Horn ve aynı zamanda Amerikan vatandaşlığı da bulunan Sagiu Dekel-Chen Kızılhaç’a teslim ediyor. Bugünkü rehine takası en çok Filistinli esirin özgürlüğüne kavuştuğu takas olacak.

Hamas soykırımcı İsrail'in ihlallerine göz yummadı. 6'ınci rehine takası için belirsizlik son ana kadar sürdü.

Hamas, İsrail'in ihlalleri sona erene ve insani yardım girişlerinin taahhüt edildiği gibi yapılana dek süreci askıya aldığını açıkladı.
Sancılı süreç Doha'da arabulucular eşliğinde çözüldü.Hamas 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.

6'ıncı rehine takası bugün gerçekleşiyor.

Alexander Turbanov, Yair Horn ve aynı zamanda Amerikan vatandaşlığı da bulunan Sagiu Dekel-Chen Kızılhaç'a teslim ediliyor.

Bugünkü rehine takası en çok Filistinli esirin özgürlüğüne kavuştuğu takas olacak.

Hamas,takas kapsamında 369 Filistinli esirin de özgürlüğüne kavuşacağını duyurdu.
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes 19 Ocak'ta başladı. Bugüne kadar beş rehine takası gerçekleştirildi.Altıncı takas ise sancılı geçen sürecin ardından yapılacak.

İlk takas, ateşkesin devreye girdiği gün gerçekleşti. Hamas, 3 İsrailli kadın rehineyi Kızılhaç ekibine teslim etti.

Buna karşılık İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

25 Ocak'taki ikinci rehine takasında 4 İsrailli rehine serbest kaldı. 200 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu.
Üçüncü rehine takasında da üç İsrailli ve 5 Taylandlı rehineye karşılık
İsrail hapishanelerinde tutulan 110 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Dördüncü rehine takasında da İsrailli 3 rehine bırakılırken 183 Filistinli, ailelerine ve sevdiklerine kavuştu.

Serbest kalan İsrailli rehine Hamas'a teşekkür etti.

5'inci rehine takası 7 Şubat'ta gerçekleşti.

3 İsrailli rehineye karşılık 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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