Gazze hükümeti: Trump’ın Filistin halkını zorla yerinden etme planını kınıyoruz

Gazze’deki hükümet, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılması çağrılarını reddetti.

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın Filistin halkını zorla yerinden etme konusundaki ırkçı açıklamalarını kınıyor ve reddediyoruz. Büyük halkımız, bir kez daha göçe zorlanmayacak, Filistin'den gitmesi gereken işgalcilerdir" ifadelerine yer verildi.

Gazze halkının "yıkılmış kamplarına dönmesinin" bir tercih değil, bunun 1948'de zorla göçe tabi tutulmalarının sonuçlarından olduğu hatırlatılan açıklamada, adil ve gerçek bir çözümün, Filistinlilerin yeniden sürgün edilmesi veya dayatmacı planlarla karşı karşıya bırakılması değil, uluslararası kararlara uygun, asıl topraklarına dönüşlerinin sağlanması olduğu kaydedildi.

Bu süreç gerçekleşene kadar, Gazze'ye insani yardımların ve yeniden inşa malzemelerinin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ulaştırılması gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, Filistin halkının topraklarına sıkı sıkıya bağlı olduğu, bölgede asıl ayrılması gerekenlerin, 77 yıldır uluslararası hukuka aykırı bir şekilde şiddet, zorla göç ve dış destekle toprakları gasbeden "işgalciler" olması gerektiği ifade edildi.

"Sömürgeci bir anlayışın yansıması"

Filistin halkının ABD'nin siyasi çıkarları doğrultusunda sürgün edilebilecek veya kaderleri hakkında keyfi kararlar alınabilecek bir topluluk gibi gösterilmesini ve bu çerçevede yapılan açıklamaları kınayan Medya Ofisi, bu tür söylemlerin sömürgeci bir anlayışın yansıması olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak adaletle sağlanabileceğinin altı çizilen açıklamada, yapılan bu tür açıklamaların gerginliği artırmaktan ve bölgeyi daha büyük bir çatışmaya sürüklemekten başka bir sonuç doğurmayacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, işgalin devam etmesi ve uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasının istikrarsızlığın temel nedeni olduğu belirtilerek, adaletin barışın tek yolu olduğu ve bunun dışındaki söylemlerin ciddiye alınmaya değer olmadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu dile getiren Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması" iddiasında bulunan Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA