Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail’in son 5 gündeki saldırılarında 70 çocuk şehit oldu

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine son 5 günde düzenlediği saldırılarda 70 çocuğun öldüğünü duyurdu.

Birimden yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son beş günde yaklaşık 70 çocuk şehit oldu.” denildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çocukların İsrail'in 16 aydır işlediği soykırımın ağır bedelini ödemeye devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 565 Filistinli öldü, 109 bin 660 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA