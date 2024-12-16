Gürcistan’ın yeni cumhurbaşkanından AB üyeliğine destek

Gürcistan’ın seçilmiş 6. cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunun, Gürcistan’ın çıkarına olduğunu belirterek, AB’den de karşılıklı saygı ve şeffaflığa dayalı bir yaklaşımı talep ettiklerini söyledi.

Gürcistan parlamentosunda kurulan 300 üyeli Seçim Kurulu tarafından dün ülkenin 6. cumhurbaşkanı olarak seçilen Kavelaşvili, televizyon kanalı İmedi TV'ye verdiği röportajda, Gürcistan-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Kavelaşvili, Başbakan İrakli Kobakhidze tarafından Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının 4 yıllığına askıya alınmasına karşı 28 Kasım'da başlayan ve bugüne kadar süren gösterilere de değindi.

Kobakhidze'nin kararını savunan Kavelaşvili, Tiflis hükümetinin, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu askıya almadığını, sadece AB'den karşılıklı saygı talep ettiğini belirtti.

AB'yi, Tiflis yönetimine karşı bazı kararları kabul edip çifte standart uygulamakla suçlayan Kavelaşvili, AB'den de karşılıklı saygı ve şeffaflığa dayalı bir yaklaşımı talep ettiklerini dile getirerek, "Avrupa Birliği ile ilgili olarak açıkça tanımlanmış, uzun vadeli bir süreç planladık. Bunu sürekli olarak kabul ediyoruz ve kamuoyunu bilgilendiriyoruz." dedi.

Mikheil Kavelaşvili, Gürcistan'ın AB üyesi olmak istediğini ama bunun milli değerleri koruyarak yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Tabii ki arzumuzun Avrupa Birliğine üye olmak olduğunu söylüyoruz. Bu, devletin beyan edilmiş iradesidir ve hepimiz bu konuda hemfikiriz ama aynı zamanda bizim de sizin (AB'nin) zararınıza olmayan ulusal çıkarlarımız var. Bu bizim doğal duygumuzdur, biz bundan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Kavelaşvili, AB "gerçekten" hazır olduğunda, Gürcistan'ın birliğe katılım müzakerelerini başlatacak sürecin masaya yatırılması konusunda Başbakan Kobakhidze'nin ilgili belgeye imza atmaya hazır olduğunu kaydetti.

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen ve 2016'dan beri milletvekilli olarak görev yapan Mikheil Kavelaşvili, dün parlamentoda kurulan 300 üyeli Seçim Kurulu tarafından ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçilmişti.

İktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, seçimlere tek aday olarak katılmıştı.

Ülkenin tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı 300 üyeli Seçim Kurulunca seçildi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den seçime tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hükümeti tek partili yönetim kurmakla suçlamıştı.

Seçime iktidar partisinin gösterdiği tek adayın katıldığını hatırlatan Zurabişvili, bu tutumun demokrasiye aykırı olduğunu dile getirmişti.

Zurabişvili, ayrıca dün yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin meşru olmadığını savunmuş ve "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım." ifadesini kullanmıştı.

Zurabişvili'nin açıklamalarını eleştiren Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.

Papuaşvili, anayasayı ihlal etmekte suçladığı Zurabişvili'nin, 29 Aralık'ta görevden ayrılması gerektiğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5. ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.

Öte yandan, parlamento önünde dün seçime karşı protesto eylemleri düzenlenmişti.

Kaynak: AA