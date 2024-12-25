Hamas: İsrail’in yeni şartları Gazze’de ateşkese varılmasını erteliyor

Hamas, İsrail’in geri çekilme, esirler ve yerinden edilenlerin geri dönüşüyle ​​ilgili yeni şartlar koşması nedeniyle Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varılmasının ertelendiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Ateşkes ve esir takası müzakereleri Doha'da Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla ciddi bir şekilde devam ediyor. Hareket, sorumluluk ve esneklik gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İşgalciler (İsrail), geri çekilme, ateşkes, esirler ve yerinden edilenlerin geri dönüşüyle ​​ilgili yeni meseleler ve şartlar ortaya koydu ve bu da mevcut anlaşmaya varmayı geciktirdi." denildi.

İsrail esir takası müzakereleri konusunda Hamas'ı suçladı

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de esir takası müzakereleri konusunda Hamas'ı suçladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın müzakerelerde zorluk çıkardığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarına "devam edeceği" savunuldu.

Kaynak: AA