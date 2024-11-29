GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

İngiliz vekillerden İsrail’e yaptırım uygulanması çağrısı

- Güncelleme Tarihi:

İngiltere’de 7 farklı siyasi partiden 60’tan fazla milletvekili, uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e kapsamlı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.​​​​​​​

İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekilleri Richard Burgon ve Imran Hussain öncülüğünde Dışişleri Bakanı David Lammy'e hitaben yazılan mektupta, İngiltere'nin İsrail'e kapsamlı yaptırım uygulaması istendi.

Mektuba, iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Diane Abbott, bağımsız milletvekili John McDonnell, Yeşiller Partisi Eş Kurucusu ve milletvekili Carla Denyer ile İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn'in aralarında bulunduğu 7 farklı siyasi partiden 60'tan fazla milletvekili imza attı.

Liberal Demokratlar, Plaid Cymru ve İskoç Ulusal Partisi'ni temsil eden milletvekillerinin yanı sıra İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasından çok sayıda üye de mektuba destek verdi.

Milletvekilleri, İngiliz hükümetini uluslararası hukuka uygun hareket etmeye çağırdı

Mektupta, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) temmuzda İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı olarak niteleyen ve mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesini talep eden tavsiye kararına atıfta bulunuldu.

Bu bağlamda, mektupta, "Mahkeme, İngiltere dahil tüm devletlerin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığından kaynaklanan durumu yasal olarak tanımama ve bunun sürdürülmesi için herhangi bir yardım veya destekte bulunmama yükümlülükleri olduğunu tespit etmiştir." ifadesine yer verildi.

Milletvekillerinin, İngiliz hükümetini uluslararası hukuka uygun hareket etmeye ve somut adımlar atmaya davet ettiği belirtilen mektupta, "Hükümete, UAD'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı durumla ilgili tarihi kararını uygulamak için yaptırımlar getirmesi ve somut adımlar atması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Mektupta, İngiltere'nin, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki yasa dışı durumunu sürdürmesine katkıda bulunan ticaret veya yatırım ilişkilerine son vermesi ve bu bölgelerle ilgili ekonomik veya ticari anlaşmalardan kaçınması çağrısına yer verildi.

Ayrıca, mektupta, İngiltere'nin uluslararası hukuk bağlamındaki taahhütlerinin eylemleriyle bağdaşması gerektiğine işaret edilerek, "UAD'nin tavsiye kararını desteklemek, bu taahhüdü göstermek için kritik bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İngiltere #Gazze #İsrail’in Gazze Soykırımı

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER