İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria’da 22 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.
Beytüllahim, Tubas, Tulkerim ve Ramallah kentlerinde düzenlenen son baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu 22 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 300'ü geçtiği aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 847 Filistinli hayatını kaybetti.
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