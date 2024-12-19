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İşgalci İsrail Lübnan ile ateşkesi 22. gününde 5 kez ihlal etti

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İşgalci İsrail Lübnan ile ateşkesi 22. gününde 5 kez ihlal etti
Lübnan haber ajansı NNA’ya göre, İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Kefr Kila ve Marun er-Ras beldelerinde evleri havaya uçurdu.

Başkent Beyrut ve güneyindeki Dahiye bölgesinde İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) uçtu.

İşgalci İsrail ordusuna ait tanklar İsrail sınırından yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıktaki Beni Hayyan beldesinde girdi. Beldede bir evi bombalayan İsrail tankları, bir evi ve bir caminin duvarını yıktı, camiyi kuşattı.

Bölgede İsrail askerlerinin makineli silahlarla ateş açtığı duyuldu.

Ayrıca, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da ateşkes anlaşmasını izleme komitesi toplantısının ardından beldedeki evleri havaya uçurdu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), ABD'nin başkanlığında, Fransa'nın yardımıyla, Lübnan ordusu ve İsrail ordusunun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yaptığı kaydedilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasını izleme komitesinin toplantısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ile ateşkes anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi için çalışılacağı belirtilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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