İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’nın Tubas kenti ve El-Faria Mülteci Kampı’ndan çekildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tubas kenti ve kentin yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı’ndan çekildi.

Faria Mülteci Kampı'ndaki yerel aktivistlerden Halid Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, aralarında sokaklar, elektrik ve telefon hatları, su şebekeleri ve kanalizasyonun da bulunduğu yüzlerce metrelik altyapıyı tahrip ettikten sonra araçlarını kamptan çektiğini söyledi.

Tahribatın ağırlıklı olarak ağır buldozerlerle kampın iki girişini hedef aldığını, dolayısıyla bu girişlerin artık araçların kullanımına uygun olmadığını belirten Mansur, evlere baskın yapıldığını, içindekilerin tahrip edildiğini, evlerin çatılarına çıkıldığını, orduya ait insansız hava aracının (İHA) ateş açması üzerine şarapnel parçaları isabet eden bir kişinin yaralandığını belirtti.

Baskın sırasında 4 Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Tubas şehrindeki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde, ailelerinin evlerine yapılan baskında aralarında iki eski mahkumun da bulunduğu dört gencin gözaltına alındığını dile getirdi.

Beni Avde, İsrail güçlerinin, Tubas baskınında çok sayıda vatandaşın evine girerek şehirden çekildiğini ve gün boyunca üç kez yeniden baskın düzenlediğini ifade etti.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve baskının ardından İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıkmıştı.

İsrail askerleri baskın sırasında El-Faria Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi gözaltına alırken, askeri buldozerler de mülteci kampının altyapısına ve Filistinlilerin mülklerine zarar vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA