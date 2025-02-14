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İşgalci İsrail ordusu Nablus’a baskın düzenledi

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İşgalci İsrail ordusu Nablus’a baskın düzenledi
Soykırımcı İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu, Nablus'a birçok noktadan giriş yaparak Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi ve aramalar gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

İsrail askerleri, baskın yaptığı onlarca evde eşyaları tahrip etti.

Ayrıca, Nablus'un doğusundaki Asker ve Ballata mülteci kampları çevresinde de Filistinliler ile İsrail ordusu arasında silahlı çatışma yaşandı.

İslami Cihad Hareketine bağlı Kudüs Seriyyeleri ile Fetih Hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayları gibi Filistinli gruplar, savaşçılarının İsrail ordusuyla silahlı çatışmaya girdiğini ve askerlerin bulunduğu bölgelerde patlayıcıları infilak ettirdiğini duyurdu.

Tanıklar, İsrail askerlerinin yaklaşık 6 saat süren baskının ardından kentten çekildiğini aktardı.

Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında baskınlar sürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında da baskınlar gerçekleştiriyor.

Söz konusu bölgelerden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.

Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'nda baskın ve gözaltı

Öte yandan İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın diğer birçok şehir ve kasabalarında baskınlar gerçekleştirdi.

Bu baskınların özellikle Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'nda yoğunlaştığı ve bazı Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'i de kapsayacak şekilde genişletti.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı

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