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İşgalci İsrail Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisine hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusunun, Suriye ordusuna ait bilgi teknolojileri merkezlerini gece boyu hava saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, savaş uçakları Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisini imha etti.

Habere göre, İsrail hava saldırılarında, Suriye ordusuna ait iletişim antenleri ve elektronik savaş araçlarının bulunduğu tesisler saldırıların hedefi oldu.

Teknolojik kapasiteye sahip söz konusu hedeflerin "düşman unsurların” eline geçebileceği korkusuyla İsrail ordusunca hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, söz konusu hava saldırılarını başkent Şam, Suveyda, Lazkiye ve Tartus kentleri ile Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi dahil olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdi.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından Baas rejimi ve Esed iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA

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