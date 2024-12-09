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İsrail güçleri Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi

İsrail güçleri Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi
İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.

İsrail güçlerinin Suriye topraklarına ilerlediği ve hedef alınan yerler arasında gelişmiş füze depolama sahaları, hava savunma sistemleri, silah üretim tesisleri ve bir kimyasal silah sahasının bulunduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı'na yaptığı ziyaret esnasında çektiği video mesajda, "Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti” dedi.

Kaynak: DHA

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Yorumlar
  • O
    Önder
    1 saat önce

    Yönetim degisse bile antlaşma devam eder.Antlasma devletler arasında olur. İsrail isgal icin bahane üretiyor.

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